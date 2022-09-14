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Kayseri haber... Develi'ye 134 yeni konut yapılacak

Yerel Haberler

Kayseri haber... Develi'ye 134 yeni konut yapılacak

Kayseri haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan 'ilk evim ilk iş yerim projesi' çerçevesinde Develi'ye 134 yeni konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan 'ilk evim ilk iş yerim projesi' çerçevesinde Develi'ye 134 yeni konut yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en geniş sosyal konut kampanyası olan 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi' ile 81 ilde ve tüm ilçelerde 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yaparak vatandaşların istifadesine sunulacak projede Develi'ye de 3. Etap TOKİ Konutları bünyesinde 134 yeni konut yapılacak.

Develi Belediyesi Meclisinin mevcut TOKİ konutlarının bulunduğu Bahçebaşı Mahallesindeki 6 bin 634 metrekarelik alanın TOKİ'ye hibe edildiği yere yapılacak olan 134 adet yeni konutluk alanın daha da büyümesi ve sayının artması için Develi Belediyesi tarafından yapılacak takip devam sürdürülecek.

Develi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 3. Etap 134 konut ile içinde bulunduğu projeyi Develi'ye kazandıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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