Kaymakam Nayman: 'Havza, Samsun'un en huzurlu ilçeleri arasında'

Emniyet ve jandarma personeli ile iftarda bir araya gelen Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, "Havza, Samsun'un en huzurlu ilçeleri arasında" dedi.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Emniyet Müdürlüğü ve Havza Jandarma Komutanlığı ortak iftar programı düzenledi. Özel bir tesiste verilen iftara Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Parlak ve emniyet ile jandarma personeli katıldı.

İftar sonrası birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kaymakam Cengiz Nayman, "Havza geçiş güzergahında bulunması nedeniyle çok hareketli bir ilçedir. Bu hareketliliğe rağmen Havza, Samsun ilçeleri arasında en huzurlu ilçeler arasındadır. Bu huzurda polisimizin, jandarmamızın yani sizlerin gayreti ve özverili çalışmaları var. Bu nedenle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve huzurlu bir ilçede yaşamaktan, bu şehrin her biri birbirinden kıymetli insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin daha konforlu, güvenli ve donanımlı binalarda görev yapabilmesi için yapılan girişimler ile İçişleri Bakanlığımızın konsept hükümet konağı içerisinde Kaymakamlık, emniyet ve jandarmanın da bulunduğu bir yapının inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ortak paydası vatandaşın huzuru ve can güvenliği olan iki kurumumuzun birlik ve beraberlik içerisinde olmasından, bu geceyi düzenlemelerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

Asarcık Kaymakamı Fatma Nur Nayman ise "Polisimiz ve jandarmamız ilçenin asayişini ve güvenliğini temin etme noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Emniyet ve jandarmamızın ortaklaşa düzenlediği iftar programı, aynı amaç uğruna hizmet eden kurumlarımızın bir sofrada toplanarak iftar açması, içerisinde bulunduğumuz ayın özüne uygun bir davranıştır. Bu vesileyle güvenlik teşkilatlarımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN