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Kastamonu yerel haberi... Kastamonu'da afet tatbikatları devam ediyor

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Kastamonu yerel haberi... Kastamonu'da afet tatbikatları devam ediyor

Kastamonu yerel haberi... Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı işletmelerde, "Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı işletmelerde, "Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde deprem ve yangın tatbikatları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen "Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı işletmelerde tatbikat yapıldı. Tatbikat çerçevesinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Azdavay, Pınarbaşı, Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde bulunan Orman İşletme Müdürlüklerinde, sivil savunma uzmanı ve Orman İşletme Müdürlüklerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının koordinatörlüğünde 'tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları' gerçekleştirildi.

Tatbikatlar çerçevesinde personele eğitim verildi. Daha sonra yapılan tatbikatlarda personeller, aldıkları eğitimi uygulamalı olarak pekiştirme imkanı buldu. İşletmelerde gerçekleştirilen tatbikatlarda, tahliye yolları ve bölgelerinin saptanması, toplanma alanlarında görevli personelin deneyim kazanması, toplanma alanlarından tahliye ve transferin güvenli bir şekilde sağlanması, geçici barınma alanlarına afetzedelerin yerleştirilmesi hedeflendi. Yapılan tatbikatlar başarılı bir şekilde sonlandırıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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