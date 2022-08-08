Kars yerel haberleri: Kars'ta Onbinlerce Kişi Kerbela Şehitlerini Andı

TACETTİN DURMUŞ

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı, Muharrem ayının 10'uncu günü olan 'Aşure Günü'nde Kerbela'da şehit edilişlerinin 1383. yıl dönümü nedeniyle Kars'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.

Sabahın erken saatlerinde 3 Cami önünde toplanan binlerce kişi, Hz. Ali Çarşı Camii önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali ile Hz. Hüseyin'in posterlerini taşıyan binlerce Karslı, Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ni yürüyerek Garnizon Şehitliği'ne geldi. Burada tüm şehitler için saygı duruşunda bulunan topluluk, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tekrar tren hattı boyunca yürüyüşe geçti. Tören alanına varan guruplar, burada yeniden okunan mersiyeler eşliğinde sine dövdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliklerinin son bölümünde ise törene katılan Karslılar orada bulunan Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yatan yakınlarını ziyaret etti.

Kars ve Iğdır'da yaşayan Caferiler, Hz. Ali Çarşı Camii, Kamer Cami ve Ehlibeyt Işıklı Camisi'nde 'deste' grupları oluşturarak çeşitli ibadetlerde bulundu.

"KERBELA VAKASINDAN DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİR"

Anma töreninde günün anlam ve önemini anlatan Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem, şöyle konuştu:

"Bugün Kerbela şehitlerinin şehadetlerinin yıldönümüdür. Bundan 1383 yıl önce 'Kerbela' denilen bela çölünde Peygamberimizin evlatlarına eşi ve benzeri görülmeyen bir zulüm yapılmıştır ve o günden bugüne kadar İslam'ın ve bütün Müslümanların ve hatta bütün insanlığın kanayan yarası olarak devam etmiştir. Kerbela vakasından ders çıkarmamız gerekir. Bütün insanlık ve bütün Müslümanlar Kerbela Sancağı altında, Kerbela'dan ders çıkartarak kardeşlik, birlik ve beraberlik örneği sergilemek durumundadır. Kerbela'nın mesajını en iyi alan şehirlerden birisi de Kars'tır. Kars'ta her türlü inanç yapısı ve etnik yapı olmasına rağmen Hz. Hüseyin bayrağı altında birleşerek, Hz. Hüseyin'e matem tutarak Peygamberimize vefa örneği sergilemiştir. Bu vesile ile bundan sonra şunu arz etmek isterim; bundan sonra bütün Müslümanlar akıllarını başlarına almalıdır. Birlik ve beraberliklerini bozmadan ve ümmet içerisinde bugüne kadar ne olmuşsa olmuştur. Bunda sonra Kerbela acılarından ders çıkartarak kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek durumundayız."

"YENİ KERBELALAR YAŞAMAMAK İÇİN DAHA ÇOK ANLAYIŞA, DAHA FAZLA SÜKÜNETE, DAHA DERİN FERASETE İHTİYACIMIZ VARDIR"

Kars İl Müftüsü Hamza Bayram da yaptığı konuşmada, Kerbela'nın haksızlık karşısında direnmenin adı olduğuna vurgu yaparak, "Bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık-gayrılık değil bir birlik, beraberlik ve kardeşlik çıkarmaktır. Şurası iyi bilinmelidir ki, Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yol, Hz. Muhammed Mustafa'nın yoludur. Kerbela, haksızlık karşısında direnmenin adıdır. Unutulmamalıdır ki; zalimin de mazlumun da mezhebine ve meşrebine bakılmaz. Bugün yeni Kerbelalar yaşamamak için daha çok anlayışa, daha fazla sükünete, daha derin ferasete ihtiyacımız vardır. Şimdi ortak değerlerimizi yücelterek hilkatte eş, dinde kardeş olduğumuzu bir kez daha ilan etme zamanıdır. Şimdi Hüseyni bir tavır ortaya koyarak, ayrılık ve gayrılığa zulme ve şiddete dur deme zamanıdır" dedi.

"ZULME, ESARETE BOYUN EĞMEDİLER"

Kars Valisi Türker Öksüz de "Vatanın bağrında yatan tüm şehitlerimiz de Şehidi Şüheda, cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin'in izinden gittiler. Zulme, esarete boyun eğmediler, canları pahasına, İslam uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, al bayrak uğruna şehadet şerbeti içtiler. Hz. Hüseyin, peygamber efendimizin 'Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Allah'ım onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol' sözüyle bizlere emanet ettiği, İslam'ın ayakta kalması için Kerbela'da kendisi ve ailesini fedadan kaçınmayan yüce bir şahsiyettir" diye konuştu.

"ALLAH VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ DÜŞMAN ESARETİNDEN KURTARAN BÜYÜK KUMANDAN ATATÜRK'E RAHMET ETSİN"

Törende başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua okuyan Hz. Ali Çarşı Camii İmamı Şıh Behram Gelengi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

Gelengi konuşmasında "Allah vatanımızı ve milletimizi düşman esaretinden kurtaran büyük kumandan Atatürk'e rahmet etsin. Biz Türk Milleti olarak o şahsa, o kumandana ve ecdatlarımıza borçluyuz. Allah cümle şehitlerimiz ile birlikte büyük kumandan Atatürk'ün de ruhunu şad etsin. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine burada yatan cümle şehitlerimizi ve diğer yerlerde şehit olan vatanımızda şehit olan kardeşlerimizin tümümü ilahi Kerbela şehitleriyle mehzun eylesin. Cümlesinin ruhlarını şad etsin" dedi.