Karagöz Müzesi'ni Ziyaret Eden Anaokulu Öğrencileri Kahramanları Yakından Tanıdı

Karagöz Müzesi'ni ziyaret eden anaokulu öğrencileri, hayal perdesinin iki ünlü kahramanını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bursa Çekirge'deki Karagöz Müzesi'ne bir kültür gezisi düzenledi. Hayal perdesinin efsanevi kahramanları Karagöz ve Hacıvat'ın yanı sıra diğer karakterleri de yakından görüp tanıma fırsatı bulan minikler, gezi boyunca çok eğlendi. Çocukların yaşadığı mutluluk ise gözlerinden okundu - BURSA