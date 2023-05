Karadağ heyetinden Başkan Aras'a ziyaret

Montenegro (Karadağ) Heyeti, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu

Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olmak üzere Montenegro eski Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Eski Başbakan Eski Danışmanı Maida Gorcevic,, Montenegro Akademija Znanja Başkanı Aleksandar Franeta, Danilovgrad Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic ve Başkan Yardımcısı Marija Radonjic, Danilovgrad Belediyesi Yerel Yönetim Organizasyonu Mülkiyet ve Yatırımlar Sekreterliği Başkanı Jovana Radulovic ile Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu ve İş İnsanı Bülent Kaya katıldı.

Görüşmede Montenegro eski Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Stijovic, Bodrum Belediyesi'nin yaptığı başarılı tarım uygulamalarını büyük beğeniyle takip ettiklerini ifade ederken Danilovgrad Belediye Başkanı Aleksandar Grgurovic, Danilovgrad Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında ortak projelerle ilişkilerin gelişmesini istediklerini söyledi.

Danilovgrad Belediyesi Yerel Yönetim Organizasyonu Mülkiyet ve Yatırımlar Sekreterliği Başkanı Radulovic ise Danilovgrad ile Bodrum'un benzer şehir yapılaşmasının olduğuna değindi.

Başkan Aras, EU Missions Adaptation To Climate Change (AB İklim Değişikliği Adaptasyon Misyon Sözleşmesi) ile Covenant Of Mayors For Climate And Energy Europe (Belediye Başkanları Sözleşmesi) projelerinin çok kıymetli olduğuna değinirken Bodrum'da gerçekleştirilen projelerden de bahsetti.

Makam görüşmesi sonrası heyet; Etrim Köyü, Bodrum Tohum Merkezi, Lavanta Bahçesi, Aspat Koyu ve Yalıkavak Marina gezisiyle Bodrum programını sonlandırdı. - MUĞLA