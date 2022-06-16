Karabağlar'da Kız Kardeşler El Ele

Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'ndeki 25 kadına, Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü iş birliğiyle, başta e-ticaret olmak üzere farklı konu başlıklarında eğitimler verildi. "Kız Kardeşler El Ele" adlı program sonunda kadınlar, katılım belgelerini, düzenlenen törenle aldılar.

Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademi'de gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Soroptimist Kulübü yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, kadınları güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Projemiz 21 Nisan'da başladı ve başarıyla sonuçlandı. Başta Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İzmir Soroptimist Kulüp Başkanı Şükran Karaok, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Ege Bölge Sorumlusu Gül Gürses ve Proje Sorumlusu Sema Övgün'ün konuşmalarının ardından, kursiyer kadınlara katılım belgeleri verildi.

Başkan Selvitopu, kadınlara belgelerini sunarken projede yer alan eğiticilere de doğa dostu sertifika verdi.

İŞ YAŞAMINA HAZIRLIK

"Kız Kardeşler El Ele" Projesi, 21 Nisan-15 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Konularında uzman akademisyenler ve Soroptimist Kulübü üyeleri tarafından kadınlara, iş yaşamlarında gerekli olabilecek iletişim, zaman yönetimi, özgüven, stres yönetimi, öfke kontrolü, hukuksal haklar, şiddet, sağlık, hijyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, özgeçmiş hazırlama, nezaket kuralları, e-ticaret, satış, pazarlama, markalaşma gibi konu başlıklarında bilgiler verildi.

ANKA / Yerel