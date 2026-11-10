Kahramanmaraş'ta e-ticaret ve sosyal medya denetimleri kasım indirimlerinde sıklaştı

Kahramanmaraş'ta kasım ayıyla birlikte artan alışveriş hareketliliği üzerine mağazalar, e-ticaret ve sosyal medya platformları mercek altına alındı. Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, denetim ekiplerinin sayısını artırdıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta "Efsane Cuma" ve "Şahane Kasım" adı altında düzenlenen kampanyalar kapsamında tüketicilerin sahte indirim ve dolandırıcılık risklerine karşı korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda denetim planlamalarının önceden yapıldığını belirten Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, şehir genelindeki fiziki mağazaların yanı sıra dijital satış platformlarında da eş zamanlı kontrollerin yürütüldüğünü söyledi.

Tüketici haklarının korunması ve dürüst ticaretin sağlanması amacıyla sahada olduklarını ifade eden Uçar, "İl Müdürlüğü olarak denetim ekiplerimizi artırdık. Hem fiziki mağazalarda hem de e-ticaret ve sosyal medya mecralarında eş zamanlı taramalar gerçekleştiriyoruz. Amacımız dürüst ticaretin korunması ve tüketicilerimizin hak ihlallerine uğramasını önlemektir. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinden indirim dayanaklarına kadar sahada titizlikle görev başındadır" dedi.

Kasım ayı boyunca devam edecek denetimlerle yanıltıcı fiyat uygulamalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı