İzmir yerel haberleri: Çiğli Belediyesi'nden 'Yerelde Kadın-Erkek Eşitliğine' Destek

Edinilen İzmir gelişmesine göre Yerelde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) belgesine imza atan Çiğli Belediyesi’nde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları başladı. Hazırlık kapsamında ilk olarak Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından belediye bürokratlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yerelde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) belgesine imza atan Çiğli Belediyesi'nde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları başladı. Hazırlık kapsamında ilk olarak Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından belediye bürokratlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Daha önce Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından düzenlenen Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) belgesine imza atan Çiğli Belediyesi'nde kent hizmetlerinin eşitliğe duyarlı yapılabilmesi için Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları başladı.

CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal ve Eğitim Koordinatörü Sunay Demircan belediye bünyesindeki bürokrat ve personele eğitim verdi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Eşit kent - eşit toplum ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Toplumsal gelişim ve kültürel değişimin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, bu noktada üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin hazırladığı Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı belgesine imza atmıştık. Şimdi de imzaladığımız protokol doğrultusunda hayatın her alanındaki eşitsizliklerin giderilebilmesi için çalışacağız. Kadın- erkek eşitliği çalışmalarına yerelden öncü olmak ve hizmetlerimizi cinsiyet eşitliği temelinde kapsamlı hale getirmek istiyoruz" dedi.