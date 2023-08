İzmir İtfaiyesi, Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde Müdahaleye Hazır… Tunç Soyer: "Torbalı'nın 50 Yılı Güvence Altında"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı. 4 araç ve 15 personelle hizmet verecek istasyon, sanayi işletmelerinin yanı sıra otobandaki olası kazalara da müdahale edecek. İzmir'i afetlere ve krizlere dirençli kılmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Torbalı'nın bugünü ve önümüzdeki 50 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi altındadır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde (İPOSB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Bölge İtfaiye İstasyonu'nu hizmete açtı. İPOSB Yönetim Kurulu tarafından yapılan itfaiye binasının açılış törenine; Başkan Soyer, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iş insanları katıldı.

Törende konuşan Başkan Soyer, sözlerine proje için emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Soyer, şunları kaydetti:

"Bugün, yüreği İzmir'in refahını büyütmek için atanların günü. Yerelden başlayarak üretmenin gücünü ve değerini ekonomik kriz koşulları içinde çok daha iyi anlıyoruz. Torbalı işte bu nedenle sadece İzmir değil, Ege ve tüm ülkemiz için yerelden kalkınmanın çok değerli bir örneği. Burası, sürekli gelişen ve sanayide son 20 yılda önemli yatırımları kendine çekmeyi başaran bir ilçemiz. Üretimin devamlılığı için ise risklere karşı her türlü tedbiri almış, güvenli organize sanayi bölgeleri gerekiyor. Son birkaç yılda yaşadığımız pandemi, yangınlar, seller, depremler gösterdi ki her an, her türlü afete hazırlıklı olmamız gerekiyor. İzmir'i afetlere ve krizlere dirençli kılmak için göreve gelir gelmez pek çok adım attık ve bu yolda devam ediyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle, Torbalı'yı çağın koşullarına uygun bir altyapıya kavuşturmak için elini taşın altına koydu. Her geçen gün büyüyen, nüfusu artan Torbalı'nın sadece bugününü değil geleceğini de çalışmalarımızın odağına aldık. Torbalı'nın bugünü ve önümüzdeki 50 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi altındadır. Torbalı'daki vatandaşımızın içi ferah olsun. İlçemizin refahını büyütmeye ve bu refahın adil dağılımını sağlamaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Pancar Organize Sanayi Bölgesi'ni bugün çok önemli bir hizmetle buluşturuyoruz."

Pancar Organize Sanayi Bölgesi'yle Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle yapılan 26 milyon liralık söz konusu yatırımın sanayici ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Soyer, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık iki bin metrekarelik alanda kurduğumuz bu itfaiye istasyonu Torbalı'ya 7/24 hizmet verecek. Organize Sanayi Bölgemiz veya çevresinde yaşanabilecek can ve mal kayıplarını asgari seviyeye indireceğiz. Yangın, denetim önleme ve proje inceleme teknik personelimiz ile yangın ve afet bilinci eğitimleri vermek üzere eğitmen personelimiz burada daima hazır bulunacak. Toplamda 15 personel ve 4 aracıyla İtfaiye Hizmet Binamız, inanıyorum ki sanayicilerimizin, işçilerimizin ve ailelerinin kendilerini çok daha güvende hissetmesini sağlayacak."

Başkan Soyer, güvenlik ve ortaklıklar çağının yaşandığını da sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

"Çünkü güvenlik ve ortaklıklar, çağımızda sürdürülebilirliğin iki temel anahtarı. Güvenlik çalışmaları sadece asayişle ilgili değil, sürdürülebilirlikle ilgili. Hepimizin ciğerlerini yakan orman yangınlarına önemli bir stratejik tespitle müdahale etmeye karar vermiştik. Bu hizmetleri lokalleştirdik. Onun için her OSB'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her orman köyünde tazyikli su sıkan tanker hizmeti vermeye başladık. Şu ana kadar bu sayı 120'yi aştı. Muhtarlarımıza tanker emanet ediyoruz. Yangının başladığı anda müdahale edebilecek teçhizatlı eğitimi aktarıyoruz. Aynı şeyi sanayi bölgesinde yapıyoruz. Çünkü üretimi sürdürülebilir kılacak en büyük unsurlardan birisi güvenlik."

Törende konuşan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter de şunları aktardı:

"Yangınlara özellikle orman yangınlarına hızlı müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Geçen sene 8 fabrikamız yandı, 4'ü kül oldu. Bir fabrikanın 10 dakikada kül olduğunu, hepsini yaşayıp gördük. Sadece buraya değil bütün ilçemize hizmet verecek modern bir tesis kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Başkan Soyer'e Torbalı'ya kazandırdığı hizmetler için teşekkür etti.

Pancar OSB'nin konumu ve faaliyetleri hakkında bilgi veren İPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy ise "Bizim en önemli sorunlarımızdan biri otoban çıkış alanları. Bu sorunun çözümü için ve buradaki bütün destekleriniz için teşekkür ederim. Otoban çıkışından sonra Bekir Sami Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için bir alt geçit çalışması yapıyoruz. Bitince bu projemizi de sizlere sunacağız" diye konuştu.

BAŞKAN SOYER İLK TATBİKATI BAŞLATTI

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle itfaiye binası hizmete açıldı. Protokol ile binayı gezen Başkan Soyer, bina önünde yer alan Atatürk büstünün açılışını da yaptı. Tesisi inceleyen Başkan Soyer, İzmir İtfaiyesi'nin yeni merkezindeki ilk yangın tatbikatını başlattı.

HEM OSB'YE HEM OTOBANA HİZMET VERECEK

Torbalı ve Gaziemir bölgesine hizmet verecek itfaiye merkezi, İPOSB içerisinde yer alan iş yeri ve firmaların faaliyet gösterdikleri iş kolu sebebiyle oluşabilecek yangın ve kazalarla, Torbalı ilçesinde oluşabilecek yangınlara müdahale edecek. İtfaiye istasyonu otobana yakın olduğu için trafik kazalarına da hızla müdahale edebilecek.

İtfaiye hizmet binası, ilk etapta toplam 15 personel ve 4 araçla (2 arazöz, 1 merdivenli araç ve 1 kurtarma aracı) hizmet verecek. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda kurulan hizmet binası, 8 koğuş, spor salonu, lojistik depo, karanlıkta ilerleme teknikleri eğitim odası, santral, yemekhane ve mutfak, lokal ve dinlenme salonu, toplantı salonu, eğitim salonu, amir odası ve 4 peron 8 araçlık garaj konuşlandırılarak faaliyet gösterecek.