İzmir'de Erzurumlular Bir Araya Geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Erzurumlular, "Kadim Şehrimiz Erzurum Birlik ve Beraberlik Şölenimiz" isimli programda bir araya gelerek, memleket hasreti giderdi.

Karabağlar ilçesi Eski İzmir'de yoğunlukta olarak yaşayan Erzurumlular, "Kadim Şehrimiz Erzurum Birlik ve Beraberlik Şölenimiz" etkinliğinde buluştu. Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Türkan Şoray Düğün Salonunda düzenlenen program, yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, Erzurum Bar ekibinin gösterisi programa ayrı bir renk katarken, Yavuz Ceylan'ın sunumu, Erzurumlu sanatçılar; Volkan Söğüt, Erkan Çakıllı, İbrahim Güzelses, Caner Şimşek ve Mesut Dursunoğulları'nın mini konseriyle katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Kurtlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Katılımcı dernek başkanlarına teşekkür eden Başkan Kurtlu, derneğin faaliyetlerini anlattı. Kurtlu, "Dernek olarak, Erzurumlu hemşerilerimizi düzenli olarak bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz. Programlarımızda Erzurum kültürümüzü yaşatmaya çalışıyor; ayrıca elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı esirgemiyoruz. Bu manada, 12 ilimizi etkileyen, binlerce vatandaşımızın can verdiği deprem bölgemize; 1 tır dolusu temel gıda, giyim ve yaşam malzemeleri gönderdik ve AFAD'a 70 bin TL bağışta bulunduk. Yine deprem bölgemize yönetim kurulumuzun da katkılarıyla, 23 kişilik ekiple, 1 hafta boyunca sıcak yemek pişirerek depremzede vatandaşlarımızın bu zor gününde yanlarında olduk. Allah bir daha bu milletimize böyle acı olaylar yaşatmasın" dedi.

Öte yandan programda; Ege Bölgesi Erzurumlular Dernekler Birliği Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ve Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Orhan Morkoç da birer konuşma yaptı.

Gece hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - İZMİR