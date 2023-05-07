İzmir'de bahar havası

İzmir'de meydana gelen sağanak yağışın ardından hafta sonu hava sıcaklıkları 20 dereceyi aştı. Çok sayıda İzmirli, kendini sokağa attı. Vatandaşlar, Kordon boyunca piknik yapıp güneşli havayı değerlendirdi.

Hafta içi meydana gelen sağanak yağış, İzmir'de yerini güneşe bıraktı. Hal böyle olunca İzmirliler kendilerini Kordon'a attı. Çim alanda piknik yapan vatandaşların yanı sıra yürüyüş yapan vatandaşlar da yoğunluktaydı.

Çocukları ile önce TCG Anadolu'yu ziyaret ettiklerini belirten Fatma Kul isimli vatandaş, "Kızılelma'yı, tankları görmeye gittik. Çok muhteşemdi. Türk yapımı olduğu için gurur duyduk. Çocuklarımın da görmesini istedim. Gezdikten sonra kendimizi çimlere attık. Hava da çok güzel" dedi. Serkan Okumuş isimli vatandaş da "Gemiyi görmeye geldik ama çok sıra olduğu için vazgeçmek zorunda kaldık. Yanımızda çocuk da vardı ve ziyaret saati bitmeden sıranın bize gelemeyeceğini düşündük. Hava çok güzel olduğu için Kordon'da tur atıyoruz" diye konuştu. - İZMİR