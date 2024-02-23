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İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı: İstifa haberleri gerçeği yansıtmıyor

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İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı, Sorgun İYİ Parti İlçe Teşkilatı'ndan 400'ü aşkın üyenin istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İyi Parti Yozgat İl Başkanlığı, "Sorgun İYİ Parti İlçe Teşkilatı'ndan 400'ü aşkın üyenin istifa ettiğine ilişkin haberlerin" gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı Durak Kaya'nın, "İlçe yönetimle birlikte 400'ü aşkın üyeyle birlikte istifa ettik. İstifa gerekçemiz Genel Merkez tarafından açıklanmadı. Biz genel seçimlerde Sorgunlu MHP'li milletvekili, AK Partili Sorgunlu milletvekili olmasına rağmen yüzde 16.8 oy alarak ve oyumuzu yüzde 300 arttırarak bir başarıyı sağladık" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"ÜYE ÇIKIŞLARI VE YENİ ÜYE KAYITLARI OLAĞANDIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Şubat 2024 tarihinde bazı ulusal yayın organlarında yer alan Yozgat Sorgun İYİ Parti İlçe Teşkilatı'ndan 400'ü aşkın üyenin istifa ettiğini duyuran haber gerçeği yansıtmamaktadır. Önceki yönetime mensup 21 üyenin istifası yeni yönetimin oluşması sırasında gerçekleşmiştir. Tüm siyasi partilerde olduğu gibi bizim partimizde de üye çıkışları ve yeni üye kayıtları olağandır. Son 2 haftada Sorgun İlçe Teşkilatı'na 147 yeni üye kaydı yapılmış olup, bu üyelerimizin 40'ı daha önceki dönemlerde partimizden ayrılan ve geri dönen üyelerimizdir. Seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu günlerde tamamen yalan bilgilerden oluşan ve bazı odaklar tarafından kamuoyunda partimizi hedef alan negatif bir algı oluşturmaya yönelik servis edilen bu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyumuzla paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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