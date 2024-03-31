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İstanbul'da Seçim Sonuçları Büyük Ekrandan Takip Edilecek

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları, İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek. İlçe Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanakları ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na gönderilecek. İl Seçim Kurulu'nca tüm tutanakların teslim edilmesinin ardından seçim sonuçlarını gösteren birleştirme tutanakları kurulun kapısına asılacak.

Ekran kuruldu

Adliyenin atrium alanına Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları yansıtılmak üzere büyük ekran kuruldu. Yayın yasağının kaldırılması ile birlikte veriler büyük ekrandan takip edilebilecek. Öte yandan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin'in adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na başkanlık ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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