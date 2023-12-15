Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Cumartesi Günü Fırtına Uyarısı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte Cumartesi günü şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valilisi Davut Gül, kentte Cumartesi günü fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son değerlendirmelere göre İstanbul'da yarın şiddetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Gül açıklamasında, " Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Fırtına Doğal Afet Hava Durumu İstanbul Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title