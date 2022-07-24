İsmail Güneş Basın Bayramında unutulmadı Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayası ile şehit gazeteci İsmail Güneş'i mezarı başında andı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayası ile şehit gazeteci İsmail Güneş'i mezarı başında andı. Sivaslı gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramında İhlas Haber Ajansı Muhabiri, şehit gazeteci İsmail Güneş'i unutmadı. Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ve cemiyet üyeleri Güneş'in mezarını ziyaret etti. Mezar başında Kuran-e kerim okunarak dua edildi. Mezara gül bırakıldı. Burada konuşma yapan Karahan, "Bugün 24 Temmuz basın bayramı. Rahmeti rahmana kavuşan İsmail Güneş'in mezarı başındayız. Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin, kabirlerini pur nur eylesin." Dedi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Yerel İsmail Güneş Eylül Sivas Güneş Yerel Haberler

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