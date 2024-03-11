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İntihar Haberlerinin Doğru Şekilde Verilmesi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Edirne'de intihar olaylarına basında doğru şekilde yer verilmesi amacıyla medya çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, intihar haberlerinin medyada doğru bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, medyanın intiharları romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınması gerektiğini belirtti.

Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intiharların 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlandığını belirterek,

"İntihar haberlerinin medyada doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Özellikle medyanın intiharları romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınması gerekiyor" dedi.

Edirne'de intihar olaylarına basında doğru şekilde yer verilmesi amacıyla medya çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda ilde görev yapan basın mensuplarına yönelik "İntihar haberlerine basında doğru şekilde yer verilmesi" konulu eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, intihar haberlerinin Edirne'de medyaya yansımaması konusunda basın mensuplarının hassasiyetle yaklaştığını ifade etti. Edirne 1. Sultan Devlet Hastanesinde görevli Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre intiharların 40 saniyede 1 kişinin ölümüyle sonuçlandığını ve erkeklerde bu durumun daha çok yaşandığını belirtti. Yenilmez, "Dünyada yılda yaklaşık 800 bin kişi intihar ederek hayatını kaybediyor. 15-29 yaş arası genç ölümlerde en sık ikinci neden intiharlar. Bizim için neden önemli. Çünkü intiharların yüzde 90'ı ruhsal hastalıklar nedeniyle oluyor" dedi.

Psikiyatri Uzmanı Dicle Oymak Yenilmez, "Depresyon, duygu durum bozuklukları, şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik rahatsızlık bir uzmana başvurulduğu takdirde tedavi edilebilir. İntihar haberlerinin medyada doğru bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu tür haberlerin özenle hazırlanması gerekiyor. Özellikle medyanın intiharları romantikleştirme ve detaylarıyla verme eğiliminden kaçınması gerekiyor. Bu tür haberlerin kümülatif etkisi intihar olaylarını artırabiliyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise, "Amacımız intiharlar konusunda bir farkındalık oluşturmak ve intiharları önlemek. Düzenli aralıklarla toplanıp belirli kararlar alıyoruz. Edirne'de basın çalışanları intihar haberlerini yaparken gerekli özeni gösteriyor. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi önemli. Edirne'de basın ile ilgili bir sıkıntımız yok. Burada haber yapan çoğu arkadaşımız bu konuda oldukça duyarlı ve vicdani davranıyorlar. Öncelikle bu konuda sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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