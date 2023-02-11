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İncirlik üssünden helikopterlerle deprem bölgesine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor

Yerel Haberler

İncirlik üssünden helikopterlerle deprem bölgesine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan yıkıcı depremler sonrasında yardım sevkiyatlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaşanan yıkıcı depremler sonrasında yardım sevkiyatlarına devam ediyor.

Kahramamaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında harekete geçen Milli Savunma Bakanlığı, Adana İncirlik Üssünde oluşturulan merkezlerden deprem bölgelerine yardım sevkiyatlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda, "Adana İncirlik Üssünde oluşturulan Lojistik Merkezimizdeki yardım malzemeleri hızlı bir şekilde Özel Kuvvetler Komutanlığımızın helikopterlerine yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediliyor. Türkiye tek yürek" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Adana Yerel Haberler

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