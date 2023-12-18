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İl Sağlık Müdürü Şenkul Didim Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

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Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık tesisleri ziyaretleri kapsamında Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık tesisleri ziyaretleri kapsamında Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul Didim Devlet Hastanesi'ne yaptığı ziyarette, hastane yönetiminden hastane hizmetlerinin mevcut durumu, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastane ziyareti esnasında Acil Servis ve kliniklerde yatan hastaları da ziyaret eden Sağlık Müdürü Şenkul, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, şehit annesi Sabiha Sallar'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Aydın Didim Haberler

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