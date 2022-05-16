Iğdır'da engellilere temsili askerlik uygulamasında duygusal anlar yaşandı - Haberler

Iğdır'da engellilere temsili askerlik uygulamasında duygusal anlar yaşandı

IĞDIR Iğdır'da engelli vatandaşlara yönelik icra edilen temsili askerlik uygulamasında engelli vatandaşlar terhis belgelerini aldı, törende duygusal anlar yaşandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı kışlasında 7179 sayılı Askere Alma Kanunu çerçevesinde silah altına alınmaları mümkün olmayan 22 engelli vatandaşa yönelik temsili askerlik uygulaması töreni yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Nadir Demirhan askerliğin kutsal bir görev olduğunu belirterek, " Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömrü boyu taşımaktadır. Asker Alma Kanunu çerçevesinde silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmek maksadıyla bu anlamlı günü tertip etmiş bulunmaktayız. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli bir neveri olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Törende engelliler adına konuşan Yavuz Ağrı, "Biz engelliler olarak bu toplumun bir gerçeğiz. Bu gerçeği gören Jandarma Komutanlığı yıllardır içimizde bir uhde olan bu kutsal görevi yapma fırsatını bizlere verdi. Bir günlük de olsa böyle kutsal bir görevi yerine getirmenin bizleri ne kadar duygulandırdığını anlatmak mümkün değildir" dedi.

Törende engelli vatandaşlar yemin ederek daha sonra terhis belgelerini aldılar.

Tören sonunda engelli vatandaşlardan Abbas Budak'ın annesi elinde çiçekler ile terhis belgesini alan oğlunu tebrik etti. Duygusal anların yaşandığı törende konuşan anne İmmilbani Budak, oğlunu asker kıyafetleri içinde gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok güzeldi, çok memnun oldum. Allah yapanlardan razı olsun. Böyle olduğu için çok sevindim, çok iyi geçti" dedi.