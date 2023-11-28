Kayseri'nin ünlü iş insanlarından İdris Demirel son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Sanayi Odası'nda uzun yıllar meclis ve yönetim kurulu başkanlığı yapan ünlü iş insanı İdris Demirel, geçirdiği rahatsızlık sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Demirel'in cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Namaza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, çok sayıda iş insanı, ailesi ve sevenleri ile vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ