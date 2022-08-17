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Huzur denetimleri sıklaştırıldı

Huzur denetimleri sıklaştırıldı

Yerel Haberler

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde huzur denetimleri sıklaştırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde huzur denetimleri sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından akşam saatlerinde halkın yoğun olarak bulunduğu Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan şahısların kimlik kontrolleri ile üst aramaları da gerçekleştirildi. Yine denetimler çerçevesinde durdurulan araçlarında evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Halkın huzuru için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

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