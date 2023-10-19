Hekim-Sen'den İsrail'in hastane saldırısına tepki: "Vurulan yer, onlara roket atılan bir yer değildi"

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim-Sen) Genel Başkanı Adil Kurban, İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasına tepki göstererek, "Burada vurulan yer, onlara roket atılan bir yer değildi, onlara ateş açan bir yer de değildi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim-Sen) Genel Başkanı Adil Kurban, İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasına tepki göstererek, "Burada vurulan yer, onlara roket atılan bir yer değildi, onlara ateş açan bir yer de değildi. Çok açık bir hedefti ve direkt olarak siviller vuruldu" dedi.

Hekim-Sen Genel Başkanı Adil Kurban, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaptığı basın açıklaması ile Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarda İsrail'in bir hastaneyi hedef almasına tepki gösterdi. Kurban, İsrail'in saldırdığı hastaneden hiçbir saldırı yapılmadığını ve İsrail'in sivilleri hedef aldığını vurguladı. Nerede bir hekimin bir şeye ihtiyacı varsa diğer hekimlerin destek vereceğini ve hekimlerin hekimler nezdinde önceliği olduğunu ifade eden Kurban, "Hekim-Sen Sendikası olarak şahsen ve bireysel olarak bu olayı telin etsek de hastane vurulması olayında açıklananın yaklaşık üç katından fazla insanın şehit olduğu öğrenildi. Burada vurulan yer, onlara roket atılan bir yer değildi, onlara ateş açan bir yer de değildi. Çok açık bir hedefti ve direkt olarak siviller vuruldu. Günde 600'e yakın sivil ölüyor ama asker ölümlerinden bahsedilmiyor. Bu nasıl bir savaştır. Savaşlarda siviller mi ölür?" şeklinde konuştu.

"Deontolojik olarak yaşananları kabul etmiyoruz"

Türk hekimleri olarak Filistin'de yaşanan olayları telin ettiklerini söyleyen Kurban, "Hekimlik adına biz bugün Türk hekimleri olarak buraya geldik ve Filistin'deki bir olayı telin ediyoruz. Deontolojik olarak da yaşananları kabul etmediğimizi söylüyoruz. Bunun bir hekime ve sağlık sistemine yapılamayacağını söylüyoruz. Buradan da bütün dünya hekimlerine sesleniyoruz. Bütün hekimlerimizin bir arada ve bu şekilde davranması gerekiyor. Bütün dünyadaki hekimlerin bu olayı telin etmesi ve katledilen insanların yanında durması gerekmekte" ifadelerini kullandı. - ANKARA