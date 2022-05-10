Hayvanat Bahçesi bayramda 40 bin ziyaretçi ağırladı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Ramazan Bayramın ikinci ve üçüncü gününde ücretsiz ziyaret edilebilen Hayvanat Bahçesi ; 40 bin ziyaretçi ağırladı.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü ücretsiz olarak hizmete verdi. 153 türde yaklaşık bin 450 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, pandemi döneminin ardından ilk bayramda yoğun ilgi gördü. Vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyen Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak; "Burası; 180 bin metrekare alana kurulu, 2013 yılında faaliyete geçmiş, yaklaşık 153 türden bin 450 hayvanın barınmış olduğu bir hayvanat bahçesi. Pandemi sürecinde biliyorsunuz yasaklar vardı, şuanda yasaklar kalktı ve ilk bayramımız. Bayramı bayram gibi geçirdik tabiri caizse. Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç sayesinde 2. ve 3. günü ücretsiz olarak hayvanat bahçemizi açtık. 40 bin civarında ücretsiz giriş sağlamış bulunmaktayız. Şuanda da talepten memnunuz. Vatandaşları; güzel Erciyes manzaralı hayvanat bahçemizi gezmeye davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel