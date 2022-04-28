Haymanalılar Derneği iftar programı düzenledi

Haymanalılar Derneği, Cemil Meriç Engelliler Merkezi üyelerini ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi.

Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelliler Merkezi bahçesindeki iftar programına, çok sayıda engelli üye ve aileleri katıldı.Programda konuşan Polatlı'daki Haymanalılar Derneği Başkanı Alişir Atalay,hoşgörü ve samimiyet ikliminde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tek amaçlarının imkanları doğrultusunda olabildiğince çok gönüle dokunmak olduğunu bildirdi.

Herkesi bu gönüllülük hareketine destekte bulunmaya davet eden Alişir Atalay, "Yine güzel bir Ramazan iftarında bir araya gelmek nasip oldu. Daha önce engelli vatandaşlarımız ile birlikte geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızıpandemiden dolayı 2 yıldır yapamamıştık.Bugünde mübarek Kadir Gecesi, Kadir Gecemizinde tüm Polatlı'mıza, insanlığa hayır bereket, huzur, sağlık ve mutlulukgetirmesini temenni ediyorum. Bu arada hiç kimse unutmasınki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu yüzden her zaman engelli kardeşlerimiz ile birlikte olalım. Onların bizden farklı olmadığını gösterelim" dedi.

Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelliler Merkezi Müdürü Sevim Çiçek'de iftar programından dolayıPolatlı'daki Haymanalılar Derneği Başkanı Alişir Atalay ve yönetimine teşekkür etti. İftar programı, dualar edilmesiyle sona erdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel