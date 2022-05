Hayırseverlerin bağışları Ramazan ayı boyunca Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

İDDEF, hayırseverlerin bağışlarını Ramazan ayı boyunca Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 'İyilik Seninle' sloganıyla gerçekleştirdiği 2022 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde gerçek ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdı. İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 263 bölgede eğitim gören ilim öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yapılan açıklamaya göre, bu yılki Ramazan çalışmalarını 'İyilik Seninle' temasıyla hayırseverlerin emanetlerini mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kimselere teslim ederek tamamlayan federasyon, Ramazan'ın bereketini yaşatırken, paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla binlerce kilometre ötelerden gönül bağı kurarak kardeşliğin pekişmesine vesile olduğu belirtildi.

571 bin kişiye iftar verildi

Federasyon, hayırseverlerin desteğiyle 571 bin 428 kişiye sıcak yemek ikramında bulunarak iftar verdi. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'un Müslüman Mahallesi Bo-Kaap'ta her gün 300 kişiye iftar verilerek yüzyıllar önce başlayan kardeşlik bağlarının güçlenmesini sağladı. 20 ülkede her gün Ümmet iftar sofraları kuran federasyon, Batı Afrika ülkesi Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde hazırladığı 3 bin kişilik iftar yemeğini her gün ülkenin beş ayrı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. İDDEF, medreselerindeki öğrencilerine her gün iftar verirken, bölge halkının da katılımıyla sofralarda muhabbetle birlikte renkli görüntüler oluşmasına vesile oldu. Suriye'nin İdlib şehrindeki briket ev ve çadır kentlerde yaşayan savaş mağduru kimselere aşevinde pişirdiği iftar yemeğinden ulaştıran federasyon, İdlib'deki yetimhanelerde yaşayan Suriyeli yetim çocuklara iftar verdi.

60 bin aileye kumanya dağıtıldı

Ramazan ayı boyunca Afrika ve Asya kıtasında 260 su kuyusu açarak Ramazan'da binlerce kişiyi temiz suya kavuşturan İDDEF, dünya genelinde 60 bin 759 kişiye kumanya yardımı ulaştırdı. 20 yıllık işgal sonrası zor durumda olan Afganistan'da İyilik Treni ile bölgeye ulaşan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin olduğu 90 ton yardım farklı bölgelerde dağıtıldı. Lübnan'da ise İyilik Gemisi ile ulaşan 65 ton gıda yardımı 14 farklı kampta mültecilere ve ihtiyaç sahibi Lübnanlı ailelere teslim edildi.

Acil kriz bölgelerine ağırlık verildi

Federasyon; Suriye, Afganistan, Yemen, Gazze, Somali ve Etiyopya gibi iç savaş, kuraklık ve yoksullukla mücadele eden ülkelerde Ramazan ayı çalışmalarına ağırlık verdi. Acil kriz bölgelerinde yıl boyu devam eden yardımlar bu Ramazan da sürdürüldü ve yüzbinlerce kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıtıldı. İdlib'de çadır kentlerde ve briket evlerde Ramazan'ı geçiren mazlum ailelere sıcak yemek ikram edilirken, iç savaşın büyük bir krize dönüştüğü Yemen ve Etiyopya'ya yıl boyu devam eden yardımlar Ramazan ayında da sürdürüldü. Afganistan'da ise ay boyunca iftar programı düzenlenerek, kumanya ve sıcak yemek dağıtımı yapıldı. İsrail zulmü altında yaşayan Gazze ve Kudüs'teki Filistinli Müslümanlara iftarlık yemek ve kumanya dağıtılıp, tadilatı İDDEF tarafından yapılan Büyük Ömer Camii'nde iftar sofraları kurulurken, günlük 20 bin kişinin faydalanacağı su kuyusunu hizmete açıldı.

Zekat, fitre ve fidyeler ilk elden ulaştırıldı

'İyilik seninle beraber dünyanın her yerinde' anlayışıyla çıkılan Ramazan yolculuğunda Türkiye'den ülkelere giden ekipleri, ülkelerdeki yerel görevlileri ve hocalarıyla hayırseverlerin yardımlarını teslim eden federasyon; zekat, fitre ve fidyeleri ilk elden yoksul kimselere ve ilim tahsil eden öğrencilere ulaştırdı. Ramazan çalışmaları kapsamında ayrıca Afrika ve Asya'da ücretsiz eğitim alan yoksul öğrencilere hayırseverlerin hediyesi olan Kur'an-ı Kerimler takdim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medreselerde ve ilim merkezlerinde eğitim alan öğrencilere, yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel