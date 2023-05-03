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Hayatını kaybeden avukat için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden avukat için tören düzenlendi

Yerel Haberler

Zonguldak'ta hayatını kaybeden sevilen Avukat Ali Osman Ayaroğlu için Zonguldak Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden sevilen Avukat Ali Osman Ayaroğlu için Zonguldak Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ın sevilen avukatlarından Ali Osman Ayaroğlu dün hayatını kaybetti. Ayaroğlu için bugün Zonguldak Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcı Abdurrahim Alan, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, avukatlar ve yakınları katıldı. Törende konuşan Baro Başkanı Türker Kapkaç, "Bugün baromuzun acı günü. Avukat Ali Osman Ayaroğlu aramızdan ayrıldı. Sevilen bir kişiydi. Camiamıza ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edilerek avukat Ayaroğlu son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Yerel Haberler

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