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Hatay Defne Devlet Hastanesinde 29 Şubat'ta doğan bebek, ilk doğum gününü 2028'de kutlayacak

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Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde Ayşe ismi verilen bebek, 29 Şubat'ta dünyaya gelerek 'artık gün' olarak adlandırılan bir doğum gerçekleştirdi. Bebeğin ilk doğum günü ise 4 yıl sonra, yani 29 Şubat 2028'de olacak. Anne Ragda Ürek, bebeğin doğumunu dün beklediğini ancak şansın bugün sabah geldiğini belirtti.

Hatay Defne Devlet Hastanesinde bugün dünyaya gelen bebek ilk doğum gününü 2028'de kutlayacak.

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde Ayşe ismi verilen bebek 'artık gün' olarak adlandırılan 29 Şubat'ta dünyaya geldi. Ayşe bebeğin ilk doğum günü 4 yıl sonra yani 29 Şubat 2028'de olacak. Doğumumu dün bekledim diyen anne Ragda Ürek, "29 Şubat'ta doğum yaptım. Ben dün bekledim. Bugün hiç beklemedim. Ama şansı, bugün sabah geldi. Bebeğim Saat 08.44'te dünyaya geldi. 29 Şubat'ta doğsa da her sene doğum gününü 28 Şubat'ta kutlayacağım" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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