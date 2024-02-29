Hatay Defne Devlet Hastanesinde 29 Şubat'ta doğan bebek, ilk doğum gününü 2028'de kutlayacak

Hatay Defne Devlet Hastanesinde bugün dünyaya gelen bebek ilk doğum gününü 2028'de kutlayacak.

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde Ayşe ismi verilen bebek 'artık gün' olarak adlandırılan 29 Şubat'ta dünyaya geldi. Ayşe bebeğin ilk doğum günü 4 yıl sonra yani 29 Şubat 2028'de olacak. Doğumumu dün bekledim diyen anne Ragda Ürek, "29 Şubat'ta doğum yaptım. Ben dün bekledim. Bugün hiç beklemedim. Ama şansı, bugün sabah geldi. Bebeğim Saat 08.44'te dünyaya geldi. 29 Şubat'ta doğsa da her sene doğum gününü 28 Şubat'ta kutlayacağım" dedi. - HATAY