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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem sonrası gelişmeleri değerlendirdi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin ardından geçen 300. günde basın mensupları ile bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. Savaş, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve imar konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, depremin ardından geçen 300. günde basın mensupları ile bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi.

Savaş, yangın, pandemi, Suriyeli sığınmacılar gibi Hatay'ın birçok sorun yaşadığını ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem ile büyük kayıp verdiğini ve şehrin oldukça zor günlerden geçtiğine dikkat çekti.

Basın toplantısında HBB daire başkanları depremden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında çerçeveli şekilde bilgi verirken başkan Savaş, depremden bu yana hükümetin yaptığı bazı uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem öncesinde Hatay'ın birçok alt yapı sorununu çözdüklerini ancak deprem nedeniyle yineledikleri planlar çerçevesinde ilerlediklerini anlatan Savaş, Hatay'da en önemli sorunun yeniden imar konusu olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin Mart ayında bir mimarlık ofisini master plan için görevlendirdiğini, bazı ilçe belediyelerinin deprem olmamış gibi önceki planlarını uygulamaya koyduğunu anlatan Savaş, Nisan ayında "Eski Antakya" olarak bilinen 307 hektarlık alanın "riskli alan" ilan edildiğini anlattı.

Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şehirde yetkili olduğunu, bazı alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalıştığını kaydeden Savaş, henüz bir planın askıya çıkmadığını söyledi.

"Rezerv alanı ilanı ile belediyelerimizin yetkileri alınıyor"

16 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğunu belirten Savaş, "Rezerv alanları ile ilgili düzenleme ile idareye 'her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapma' yetkisi verildiğini kaydetti. Savaş, düzenleme ile bu alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dahil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma yetkisinin bakanlığa verildiğini söyledi.

"Rezerv yapı alanında sağlam binalar da yıkılabilir"

Düzenlemenin belediyelerin yetkilerini kısıtladığını ifade eden HBB Başkanı Savaş, "Bakanlık; rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma hizmetlerini durdurulabilir; taşınmazların satışını, devrini ve kiralanmasını yasaklayabilir. Yapıların, elektrik, su ve doğalgazını kestirebilir" ifadelerini kullandı.

Birçok konunun hala belirsizliğini koruduğunu kaydeden Savaş, "Düzenlemeye göre rezerv yapı alanında bulunan sağlam binalar da kendi uygulayacakları proje bütünlüğü gerekçe gösterilerek yıkılabilir. Yetkililer 'hak kaybı olmayacak' diyor ama bilinmesini isterim ki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Biz de şehrimiz için yakında açıklayacağımız konut üretme çalışmalarımızı ayrıca sürdürüyoruz, artık sorunlara bilimsel ve katılımcı yaklaşmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları da toplantıda, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve hizmetlerle ilgili basın mensuplarına detaylı bilgiler verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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