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Hakkari İl Müftüsü Üniversite Öğrencilerine Konferans Verdi

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Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine 'yaratılışın gayesi' konulu konferans verdi. Konferansta öğrencilere okumanın önemi ve İslam dininin prensipleri anlatıldı.

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine 'yaratılışın gayesi' konulu konferans verdi.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu, Hakkari'de KYK yurtlarında kalan kız ve erkek öğrencilere konferans verdi. İmam-Hatip Tahir Cindioğlu ile Kur'an Kursu Öğreticisi Zübeyde Seven tarafından organize edilen program, KYK yurdu konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde konuşan İl Müftüsü Fakirullahoğlu, "Yaratılışımızın gayesi, Yüce Allah'a ibadet etmektir. İlk emri 'oku' olan ve bilenler ile bilmeyenleri ayrı kategorize eden bir dinin mensuplarıyız. Okumayı bu kadar önemseyen İslam dinine gönülden bağlı fertler olarak faydalı ilim öğrenmeyi her şeyin üzerinde görmeliyiz. Zira okuyan ve okuduğuyla amel eden kişi kimseye zarar vermez. Helal ve haram duyarlığına sahip olur. Kötü ve çirkin işlerden uzak kalır. Hayatını 'insanların mutluluğu için ne yapabilirim' diye dizayn eder. Allah korkusunu içselleştirir. Kul hakkıyla Cenab-ı Allah'ın karşısına çıkmamak için gayret gösterir. Şeytanın şerri ve kötü arkadaşlardan uzaklaşmak ister. Sosyal medyayı faydalı işler için kullanır. Hiçbir faydası olmayan bidat ve hurafelere inanmaz. Kimseye zülüm yapmadığı gibi zulme uğramasına da izin vermez" dedi.

Konuşmanın sonunda öğrencilerden ilim ile iç içe olmayı ve ömürlerinin sonuna kadar okumaya devam etmelerini isteyen Müftü Fakirullahoğlu, sorduğu soruya doğru cevap veren bir öğrenciye de tablet hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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