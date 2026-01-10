HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 'Taşeronda tarih yazdık, şimdi sıra ev işçilerinin haklarında'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın katılımıyla Antalya'da düzenlenen "Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri" çalıştayında konuşan Arslan, " Türkiye'nin köklü sorunlarından biri olan taşeron işçiliğinde kararlı bir mücadele yürüttük ve taşeron işçilerini kamu kadrosuna dahil ederek tarihi bir başarıya imza attık. Bugün 104 bin ev işçisi üyemizle önemli bir başarı elde ettik; hedefimiz yüz binlercesini daha sendikal haklarla buluşturmak" dedi.

Antalya'da HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından "Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri" konulu çalıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen program, saat 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış bölümünde HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 50. Yıl Filmi gösterildi. Ardından Hizmet-İş Sendikası Komitesi Başkanı Hatice Ayhan ile HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin konuşmalarını yaptı.

"Mazlumların bizden alacağı var"

HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı konuşmada, "Bugün sendikal hareketin, Türk endüstri ilişkileri sistemi açısından ne kadar önemli bir görevi üstlendiğini bir kez daha görüyoruz. Bu mücadelemizde destek veren, yanımızda olan, bizimle heyecanlanan, bizimle birlikte geleceğe umutla bakan herkese başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz ülkemizin, bölgemizin ve küremizin tüm mağdur ve mazlumlarının bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz. Genel kurul kararımız da bize bu sorumluluğu yükledi. Bu sorumluluğun farkındayız. Dünyanın herhangi bir köşesinde, inancı, dili, yaşadığı coğrafya ne olursa olsun bir mazlum varsa onun yanında olmak zorundayız. Çünkü onların bizden alacakları var ve bizim de bu borcu ödememiz gerekiyor" dedi.

"Taşeron mücadelesi önemli bir başarı hikayesi yazdı"

"Ülkemizin mazlumları ve mağdurları için de sorumluluklarımız var, bunları yerine getirmek zorundayız" diyen Arslan, "1980'li yılların sonunda işçilerinin Borçlar Kanunu kapsamından çıkarılarak İş Kanunu kapsamına alınması için başlattığımız büyük fakat zorlu mücadeleyi, Allah'a şükür başarıyla tamamladık. İş Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle bu işçiler için önemli bir başarı hikayesi yazdık. Türkiye'nin ne yazık ki köleleri olmuş meselelerinden biri olan kamuda taşeron işçileri konusunda da vazgeçilmez ve geri adım atmayan bir mücadele yürüttük. Aylar değil, yıllar süren zorluklarla karşılaştık fakat sonunda taşeron işçilerini kamu çalışanı kadrosuna dahil ederek önemli bir kazanım elde ettik" diye konuştu.

Kayıt dışı istihdama karşı net bir duruş

Bugün ev işçilerinin sendikal örgütlenmesi, İş Kanunu kapsamına alınması, sosyal güvenlik sisteminden tam olarak yararlanması ve toplu sözleşme haklarına kavuşması için yürüttükleri mücadelede de aynı kararlılığı sürdürdüklerini belirten Arslan, "Kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması için kapsamlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Elbette her zaman olduğu gibi önce mevzuatı, sonra konfederasyonumuzu, ardından işçileri ikna etmekte zorluklar yaşadık. Taşeron mücadelesinde olduğu gibi, "Bu yapılabilir mi?" diye soranlara karşı kararlılıkla şunu anlattık: Bu insanların bizden alacakları var ve mücadele etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Ev işçilerinde 104 bin üyeye ulaşan tarihi başarı

Bugün 100 binleri aşan, 104 bine ulaşan ev işçisi üyelerinin olduğunu söyleyen Arslan, "Bu, hep birlikte yazdığımız büyük bir başarı hikayesidir. Çünkü bu insanlara karşı bir borcumuz olduğunu biliyoruz. Uluslararası sendikal hareketin ilkeleriyle uyumlu şekilde, bu insanlara insan onuruna yakışır bir iş ve onurlu bir ücret mücadelesi yürütüyoruz. Zorluklar elbette var ama biz zorlukları aşarak bugünlere geldik. Konfederasyonumuzun mücadele tarihi ortadadır. Henüz 4 yaşındayken 12 Eylül darbesinin ağır bedellerini ödedik. 28 Şubat sürecinde millet iradesinin yanında durduğumuz için ağır yaptırımlarla karşılaştık. O dönem sivil toplum adına konuşan pek çok kesim, milletin değil vesayetin yanında yer aldı. Biz ise milletimizin yanında dimdik durduk. Bu mücadele yıllar sürdü ama bedeli de, onuru da bize aittir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli programlarda ifade ettiği gibi, biz bu hareketi kurulduğu günden bu yana aynı ilke ve hedeflerle sürdürüyoruz. Sesimiz değişse de hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ev işçilerinin iş kanunu kapsamına alınması için kararlı adımlar

"Ev işçileri mücadelesine baktığımızda tablo nettir" diyen Arslan, "Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)'nun verilerine göre dünyada 1,5 milyon çalışan var ve bunların yüzde 90'ından fazlası kadınlarındır. Bizde ise 10 günden az çalışan kayıtlı işçi sayısı yalnızca 4 bin 100'dür. Kayıtlı olup 10 günden daha fazla çalışan işçi sayımız 28 bindir. Toplam 1,5 milyon pastada sadece 32 bin kayıtlı çalışan kardeşlerimiz var. Bu tablo bizim için korkutucu. İşte bu tabloyu değiştirmek için çalışıyoruz. 104 bin üyemizin arkasından yüz binlerce ev işçisine daha ulaşmak ve onların sendikal haklara kavuşmasını sağlamak zorundayız. Hedefimiz nettir. Ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, toplu sözleşme hakkına kavuşması, kayıt dışılığın ortadan kaldırılması ve sosyal güvenlik sistemine tam katılımın sağlanmasını istiyoruz. Ayrıca uluslararası sendikal platformlarda da bu konuyu gündeme taşıdık. Kamu Çalışanları Uluslararası Federasyonu'nun (PSI) 2023 Kongresi öncesinde hazırladığımız karar tasarısını kabul ettirdik ve ev işçileri hakkında uluslararası bir karar çıkmasını sağladık. Bu mücadele hem ulusal hem uluslararası düzeyde yürüttüğümüz ve başarıyla ilerlettiğimiz bir süreçtir" dedi.

"Ev işçilerinin hak mücadelesi uluslararası platformlara taşındı"

Arslan, ev işçileri için yürütülen mücadelenin yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu vurgulayarak, PSI 2023 Kongresi'nde ev işçilerine yönelik kararın kabul edilmesinin önemli bir kazanım olduğunu kaydetti. "Hedefimiz açıktır" diyen Arslan, ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, toplu sözleşme hakkı elde etmesi, kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldırılması ve sosyal güvenlik sistemine tam katılımın sağlanması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Arslan, "104 bin üyemizle bu mücadelenin omurgasını oluşturuyoruz. Ancak asıl hedefimiz, yüz binlerce ev işçisinin daha sendikal haklarla buluşmasıdır. Bu süreç, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda başarıyla yürüttüğümüz bir mücadeledir ve aynı kararlılıkla devam edecektir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Mevzuat eksiklikleri ve örgütlenme modelleri değerlendirildi

Çalıştayda, "Ev İşçileri Açısından Mevzuatın Yetersizlikleri ve Hukuki Boşluklar", "Ev İşçilerinin Örgütlenmesi: Zorluklar ve Yeni Temsil Modelleri", "Kayıtlı İstihdamın Önündeki Engellerin Tespiti ve Mevzuat Çözüm Önerileri", "Örgütlenme ve Eğitim Boyutu", "İş Sağlığı ve Güvenliği – Şiddet ve Tacizle Mücadele" başlıkları altında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Alanında uzman akademisyenler, ev işçilerinin yaşadığı yapısal sorunlar ile çözüm önerilerine ilişkin sunumlarda bulundu. - ANTALYA