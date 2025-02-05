GTB Başkanları'ndan 6 Şubat Depremi Anma Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad eden GTB Başkanları, "Takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünen 6 Şubat, aslında bir milletin hafızasına kazınan, derin yaralar açan ve büyük bir dayanışma ruhunu ortaya çıkaran tarihlerden biri oldu. 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, sadece binaları değil, hayatları, hayalleri ve umutları da enkaz altında bıraktı. Ancak bu büyük felaket, aynı zamanda bir gerçeği de bizlere hatırlattı. Biz, birbirine tutunarak ayakta kalan bir milletiz. Depremin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, yaşanan acılar hala tazeliğini koruyor. O karanlık geceyi ve sonrasında yaşananları asla unutmadık. Yitirdiğimiz binlerce canın acısı hala yüreğimizde, bıraktıkları boşluk hala derin. Deprem, yalnızca binaları yıkmadı milyonlarca insanın hayatını da derinden etkiledi. Ancak bu büyük felaketin ardından milletçe gösterdiğimiz dayanışma, umudun yeniden doğmasını sağladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar, birlik ve beraberliğin en güçlü göstergesi oldu. Depremden etkilenen bölgelerde, ilk andan itibaren devlet, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve gönüllüler seferber oldu. Bizde borsa olarak, ilk günden itibaren elimizden geleni yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Depremin hemen ardından hizmet binamızın kapılarını sonuna kadar açarak, depremzedelerimiz için barınma, gıda ve temel ihtiyaç destekleri sağladık. İslahiye ve Nurdağı başta olmak üzere, büyük yıkım yaşayan bölgelerde ekonomik toparlanma için var gücümüzle çalıştık. Çünkü biz biliyoruz ki depremin yaralarını sarmak, sadece binaları yeniden inşa etmekle değil, umutları da yeniden yeşertmekle mümkündür. Felaketin ardından geçen iki yıl, yalnızca kayıpların değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkma mücadelesinin de tarihi oldu. Sevdiklerini yitirenlerin acısını biliyoruz, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da. Ama kaybettiklerimize layık olmak için daha güçlü, daha bilinçli, daha hazırlıklı bir gelecek inşa etmek zorundayız. Gaziantep, tarih boyunca zor zamanları dayanışmayla aşmış bir şehirdir. Bugün de aynı inanç ve azimle üretmeye, çalışmaya ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya devam etmekte. 6 Şubat, sadece bir felaketin değil, aynı zamanda dayanışmanın ve yeniden doğuşun da tarihidir. Yaşanan acıları unutmamak, gelecekte benzer kayıpların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin önemini kavramaktan geliyor. Unutmayacağız, çünkü hatırlamak, yalnızca geçmişe değil, geleceğe de sahip çıkmaktır. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyoruz. 6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP