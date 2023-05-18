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Gölpazarı'nda Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı

Gölpazarı'nda Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı

Yerel Haberler

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Karayolu Trafik Haftası ve Karayolu Trafik Güvenliği Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Karayolu Trafik Haftası ve Karayolu Trafik Güvenliği Günü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

2918 sayılı karayolları trafik kanununa dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 170'inci maddesi gereğince her yıl kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede Gölpazarı ilçesinde Trafik Büro ekipleri "Bu yolda sana çok güveniyorum" kampanyası adı ile çeşitli etkinlikler düzenledi. Namaz sonrası bir camide verilen hutbede trafik güvenliği konusunda bilgiler verildi ardından ilkokul çocuklarına teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Trafik Büro ekipleri, çalışmalarının 2030 yılına kadar trafik kazalarını yüzde elli düşürmek için ara vermeden devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Haftası Gölpazarı Bilecik Yerel Haberler

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