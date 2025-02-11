Bakanlık "Acele" notuyla yazı gönderdi, 13 otel ve pansiyonun kapısına mühür vuruldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde evrak eksiği bulunan 13 otel ve pansiyon mühürlendi. Geçtiğimiz hafta Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletme mühürlenmişti.

Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine "acele" ibaresiyle bir yazı göndererek, ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile zabıta ve polis ekipleri tarafından evrak eksiği bulunduğu tespit edilen otel ve işletmeler denetlendi. Otel ve pansiyon sahipleri, mühürleme işlemi öncesi bilgilendirildi.

KAPILARA YAZILI BELGE ASILDI

Zabıta ekiplerince otel ve pansiyonların kapılarına üzerinde 'İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir' yazılı belge asılarak, mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon mühürlendi.

Geçtiğimiz hafta Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletme mühürlenmişti.