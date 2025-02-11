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Bakanlık "Acele" notuyla yazı gönderdi, 13 otel ve pansiyonun kapısına mühür vuruldu

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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı 81 il valiliğine "Acele" ibaresiyle bir yazı göndererek ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Gökçeada'da yapılan denetimde 13 otel ve pansiyon mühürlendi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde evrak eksiği bulunan 13 otel ve pansiyon mühürlendi. Geçtiğimiz hafta Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletme mühürlenmişti.

Bolu'da yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine "acele" ibaresiyle bir yazı göndererek, ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ile zabıta ve polis ekipleri tarafından evrak eksiği bulunduğu tespit edilen otel ve işletmeler denetlendi. Otel ve pansiyon sahipleri, mühürleme işlemi öncesi bilgilendirildi.

Bakanlıktan gönderilen 'Acele' ibareli yazı sonrası 13 kapıya mühür vuruldu

KAPILARA YAZILI BELGE ASILDI

Zabıta ekiplerince otel ve pansiyonların kapılarına üzerinde 'İşyerinizin turizm işletme belgesi almadığı tespit edilmiştir' yazılı belge asılarak, mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde Çınarlı Mahallesi'nde 3, Yeni Bademli'de 5, Uğurlu köyünde 2, Fatih Mahallesi'nde 2 ve Eşelek köyünde 1 olmak üzere toplam 13 otel ve pansiyon mühürlendi.

Geçtiğimiz hafta Ayvacık'ta 57, Bozcaada'da ise 36 işletme mühürlenmişti.

Bakanlıktan gönderilen 'Acele' ibareli yazı sonrası 13 kapıya mühür vuruldu

Bakanlıktan gönderilen 'Acele' ibareli yazı sonrası 13 kapıya mühür vuruldu

Bakanlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKara_kalem:

DEMEK Kİ TURİZİM BAKANLIĞI HİÇ BİR GÖREV İCRA ETMEMİŞ DEMEKKİ HİÇ ÇALIŞMAMIŞ BU DURUMUN UTANCI İLE NASIL HALEN GÖREVDE DURABİLİRLER ANLAMIYORUM YÜZLERCE OTEL RUSHATSIZ YADA İZİNSİZ TURİZİM BAKANLIĞI MEVCUT BÜTÇESİNİ EL ENSE YATMAK İÇİN Mİ KULLANIYOR EMRİNDE ONBİNLERCE MEMUR MAKAM ARACI VE BÜTÇE NEYE HARCANIYOR SAYIŞTAY AÇIL İNCELEME BAŞLATMASI GERKİYOR TAFTA HELAL OLMAYAN KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDA İLE TURİZİM BAKANLIĞIN ŞU ANKİ DURUMU AYNI YETERSİZ BELGEZİ İŞLETMELERDE KONAKLAMA YAZIKLAR OLSUN

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

keşke bu önlemler ölen vatandaşlarımız sağken yapılsaydı şimdi hayatta olurlardı

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