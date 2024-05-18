Gerze'den Samsun'a Atatürk Yürüyüşü

MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Sinop ' Gerze Ultra Doğa Yürüyüşleri' ekibi organizasyoncusu Mustafa Kıray, "17 yıldır Atatürk'ümüze Gerze'den Samsun'a saygı yürüyüşü yapıyoruz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir duyguyla yürümeye çalışıyoruz" dedi.

Sinop ' Gerze Ultra Doğa Yürüyüşleri' ekibi üyelerinden olan 79 yaşındaki Mustafa Kıray ve Mehmet Tuncer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı dolayısıyla Gerze'den Samsun Atatürk Anıtı'na yürüyüş gerçekleştiriyor.

Mustafa Kıray, "17 yıldır Atatürkümüze Gerze'den Samsun'a saygı yürüyüşü yapıyoruz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyal çok ayrı bir duyguyla yürümeye çalışıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize bu cennet vatanı düşmanlardan kurtarıp emanet ettiler. Biz de onların emanetinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar" dedi.

Sinop Gerze Ultra Doğa Yürüyüşleri ekibinden Mehmet Tuncer ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 105'inci yılı. Biz de onları anmak ve onlara hakkımıza helal ettirmek için manevi bir yürüyüş yapıyoruz. Onlara bu güzel vatanı bize bıraktıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.