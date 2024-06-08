Türk Kızılay, depremden etkilenen 3 bin 585 işletmeye 98,9 milyon lira nakdi yardım yaptı

Türk Kızılay tarafından Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 6 ilde Esnaf Destek Programı kapsamında 3 bin 585 işletme sahibine 98,9 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Program, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını hedefliyor.

98,9 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraları sarmak için çalışan Türk Kızılay, küçük toparlanması ve ekonominin canlanması amacıyla kapsamlı bir destek programı başlattı. Depremlerden en çok etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Osmaniye illerinde, 3 bin 585 küçük işletme sahibine toplamda 98,9 milyon lira ödeme yapıldı. Program, özellikle engelliler, kadınlar ve yaşlılar gibi hassas gruplara öncelik vererek, toplumun her kesiminin ekonomik iyileşme sürecine dahil olmasını hedefliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, programın önemine vurgu yaparak, "Depremden etkilenen esnaflarımızın yanında olmak, onların yeniden iş hayatına dönmelerini sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Bu destek, sadece bir yardım değil, aynı zamanda toplumun ekonomik dinamiklerinin yeniden canlanması için bir adımdır" dedi.

NAKDİ YARDIMLAR İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞİYOR

Öte yandan Esnaf Destek Programı'nın temel uygunluk kriterleri arasında işletmenin depremden doğrudan etkilenmiş olması, işletme sahibinin tekrar faaliyet gösterebilecek kapasitede olması, mikro veya küçük ölçekli bir işletme olarak sınıflandırılması ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olması yer alıyor. Nakdi yardımlar iki aşamada gerçekleşiyor. İlk aşamada, gerekli belgeleri Türk Kızılay'a ileten esnaflara planlanan ödemenin yüzde 50'si banka yoluyla gönderilirken, ikinci aşamada, esnafların aldıkları malzemeler için bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na fatura ibraz etmeleri gerekiyor.