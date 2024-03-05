Gazze'de 17 Bin Çocuk Yetim Kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığını belirterek, "Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeden saldırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığı aktarılarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Bombalardan ölen çocuklar, şimdi kuşatmanın sonuçlarından dolayı daha da fazla ölüyor. Bu korkunç ölümler tamamen önlenebilir" denildi. - GAZZE