Gazze'de 17 Bin Çocuk Refakatsiz Kaldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 119 gündür devam ediyor. UNICEF'in Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx Cenevre'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini açıkladı. Bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyleyen Crickx, "Bu, yerinden edilmiş toplam nüfusun yüzde 1'ine karşılık geliyor. Elbette bu bir tahmin, çünkü mevcut güvenlik ve insani koşullar altında bilgi toplamak ve doğrulamak neredeyse imkansız. Bu hafta Gazze'den döndüm. Her birinin anlatacak kendi yıkıcı hikayesi olan birçok çocukla tanıştım. Tanıştığım 12 çocuğun yarısından fazlası, bu savaşta aile üyelerinden birini kaybetmişti. Üçü anne ya da babasını kaybetmiş, ikisi ise hem annesini hem de babasını kaybetmişti. Bu istatistiklerin her birinin arkasında, bu korkunç gerçeklikle yüzleşmeye başlayan bir çocuk var" ifadelerini kullandı.

"Gazze 1 milyon fazla çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı var"

Gazze'de ailelerin gıda, su, barınak eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını, çocuklarının ve diğer aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini vurgulayan Crickx, "Çocukların ruh sağlığı ciddi şekilde etkileniyor. Çocuklar aşırı derece kaygı, iştahsızlık, uyuyamama ve bombalama sesini her duyduklarında duygusal patlamalar veya panik yaşama gibi belirtiler gösteriyor. Savaştan önce UNICEF, Gazze Şeridi'nde halihazırda 500 binden fazla çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bugün neredeyse tüm çocukların, 1 milyondan fazla çocuğun buna ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz. Bu ruh sağlığı ve psikososyal desteğin geniş ölçekte sağlanmasının tek yolu ateşkestir. Bu çocukların bu çatışmayla hiçbir ilgisi yok. Ama hiçbir çocuğun çekmemesi gereken acıları çekiyorlar. Din, dil, ırk ne olursa olsun hiçbir çocuk 7 Ekim'deki ve o günden bu yana tanık olduğumuz şiddete maruz bırakılmamalıdır" diye konuştu. - NEW YORK