Gaziler Günü Kuşadası'nda kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesiyle 'Gazilik' unvanının verilişinin yıl dönümü olan ' 19 Eylül Gaziler Günü', Kuşadası'nda düzenlenen bir törenle kutlandı.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkan Vekili Metin Uğur tarafından Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Emre Kaçak, "19 Eylül Gaziler Günü bu vatana canını adayan kahramanların günüdür. Bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verilmesinin 102'nci yıldönümü. Bugün gazi olan vatandaşlarımızı onurlandırdığımız gündür. Kahraman gaziler, gününüz kutlu olsun. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu toprakları vatanlaştıran atalarımızın emanetine sahip çıkmak için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' düşüncesiyle her türlü düşmana karşı kahramanca mücadele veren Türk askeri ve taşıdığı bu yüce ruh var olduğu müddetçe bölünmez bütünlüğümüze ve milli birliğimize kast edenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bağrından böylesi kahramanlar çıkaran bu asil milletin bir ferdi ve onun şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Başta edebi komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimize ve yakınlarına ve her zaman güç aldığımız milletimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Tören, halk oyunu gösterileri ve günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Atatürk Meydanı'nda saat 10.30'da başlayan törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Metin Uğur, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Fuçular, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Emre Kaçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, belediye meclis üyeleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı. - AYDIN