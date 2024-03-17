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Gaziantep'te Meraların Satılması Protesto Edildi

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, kırsal alandaki meraların satıldığını iddia ederek protesto yürüyüşü düzenledi. Mahalle sakinleri, meraların fabrika yapılacağı bahanesiyle satıldığını öne sürdü.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kırsal alandaki meraların satıldığını iddia eden Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, protesto yürüyüşü düzenleyerek tepki gösterdi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Büyükkarakuyu Mahallesi sakinleri, kırsal alandaki meraların satıldığını iddia etti. Kırsal alanda hayvanlarını otlattıkları meraların fabrika yapılacağı bahanesiyle satıldığını öne süren yüzlerce mahalle sakini, protesto yürüyüşü düzenledi. Köyden meraların bulunduğu alana kadar slogan atarak yürüyen vatandaşlar, söz konusu mera satışı ile ilgili kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

"5-6 bin civarı büyükbaş hayvanı otlatacak alan bulamayacağız"

Meraların satılması durumunda mahallede bulunan 5-6 bin civarı büyükbaş hayvanı otlatacak alan bulamayacaklarını belirten vatandaşlardan Osman Üzüm, satış kararından vazgeçilmesi ve besicilerin mağdur edilmemesi çağrısında bulundu.

Protesto yürüyüşü yapan vatandaşlar daha sonra dağıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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