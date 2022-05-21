Fotoğraf Sanatçısı Tabernero'nun Türkiye'deki İlk Sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde - Haberler

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Fotoğraf Sanatçısı Tabernero'nun Türkiye'deki İlk Sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Fotoğraf Sanatçısı Tabernero'nun Türkiye'deki İlk Sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde

Kadıköy Belediyesi, İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero'nun Türkiye’deki ilk sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.

Kadıköy Belediyesi, İspanya Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero'nun Türkiye'deki ilk sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor.

İspanyol sanatçı Diana Pérez-Tabernero'nun fotoğraflarından oluşan ve başrolde yağmurun yer aldığı bir sergi Barış Manço Kültür Merkezi'nde 23 Mayıs'ta başlıyor.

Sergi, farklı ışık, ayrıntı, gölge ve efektler eşliğinde, İstanbul'u başka bir perspektiften yeniden keşif imkanı sunuyor.

23 Mayıs Pazartesi günü  saat 19.00'da açılacak sergi, 5 Haziran'a kadar Barış Manço Kültür Merkezi'nde (Caferaga Kadıköy) saat 09.00-21.00 arasında ziyaret edilebilir.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Barış Manço, İstanbul, Kadıköy, Türkiye, Yerel, Haberler

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