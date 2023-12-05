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Filistinli çocuklardan Başkan Aktaş'a ziyaret

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Filistinli çocuklardan Başkan Aktaş'a ziyaret İsrail'in 60 gündür bombalayarak soykırım suçu işlediği Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri, kilometrelerce öteden korku ve endişeyle takip eden Bursa'daki Filistinli çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek...

Filistinli çocuklardan Başkan Aktaş'a ziyaret

BURSA - İsrail'in 60 gündür bombalayarak soykırım suçu işlediği Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri, kilometrelerce öteden korku ve endişeyle takip eden Bursa'daki Filistinli çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara kulak tıkayan katil İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Amerika ve Avrupa'nın da desteğini alarak hastane, okul, cami, kilise ayrımı yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Bebek, çocuk, kadın demeden dünyanın gözü önünde tarihin en büyük katliamlarından birini yapan İsrail, 16 binin üzerinde insanı şehit ederken, 36 binden fazla insanın da yaralanmasına sebep oldu. Dünya genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, kan ve gözyaşı ile yoğrulan topraklardan binlerce kilometre uzaktaki Bursa'da bulunan Filistin aileler ve çocuklar da gelişmeleri gözyaşı ve endişe içerisinde takip ediyor.

Bursa'da ikamet eden Filistinli aileler ve çocukları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette çocuklarla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, çocuklara hayallerini ve özlemlerini sorarak nasihatlerde bulundu. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş, "Bursa'yı sevdiğinizi, Filistin'i özlediğinizi diliyoruz. Zulüm görenler için dua ettiğinizi de biliyoruz. Cenabı Allah, İsrail'i kahreylesin. Onlar kendi kanlarından boğulacak inşallah. Filistin'in daha güçlü olması için sizin de güçlü olmanız gerekiyor. Aileniz, kendiniz, Filistin Gazze için, Türkiye için büyük insanlar olmalısınız. Muhakkak okumalısınız, eğitimli olmalısınız" dedi.

Ziyaretin sonunda Filistinli çocuklar tarafından Başkan Aktaş'a Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı ve "Çünkü biz tek milletiz. ve her zaman Filistin'in yanında olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan Alinur Aktaş" yazılı tablo hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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