Fetih 1453 Camisi'nin temeli törenle atıldı Yerel Haberler Vali Ali Çelik, Hilal Kent Mahallesi'nde yapımına başlanan Fetih 1453 Camisi'nin temel atma törenine katıldı. Vali Ali Çelik, Hilal Kent Mahallesi'nde yapımına başlanan Fetih 1453 Camisi'nin temel atma törenine katıldı. Külliye şeklinde tasarlanan Fetih 1453 Camisi'nin insanların bir araya geleceği yaşam alanı olacağını belirten Vali Ali Çelik, yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bin kişi cemaat kapasiteli camide; kütüphane, taziye odası, 4-6 yaş Kur'an kursu, yetişkin Kur'an kursu, oyun odası gibi alanların da hizmete sunulacağını söyledi. Vali Ali Çelik, temel atma töreninin ardından Hilal Kent Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

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