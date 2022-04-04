Eyüpsultan'da iftara yolda yakalananlara iftariyelik ikramı

Eyüpsultan Belediyesi, iftar vakti trafikte kalan sürücülere ve iftara yetişemeyecek durumda olan vatandaşlara, seyyar ekiplerle iftariyelik ikramında bulunuyor.

Eyüpsultan Belediyesi Ramazan'da birçok farklı noktada iftara 15 dakika kala başlayıp iftardan 15 dakika sonraya kadar, arabalarıyla trafikte, otobüs duraklarında kalan ve iftar saatine yolda yakalanan vatandaşlara iftariyelik dağıtımı yapıyor.

Her gün 2 bin kişilik iftariyelik dağıtılıyor

Belediye ekipleri bu uygulamayla vatandaşlara her gün 2 bin adet iftariyelik dağıtıyor. Trafikte iftariyelik dağıtımı Ramazan boyunca devam edecek. - İSTANBUL