ETÜ'lü Damla atıcılıkta rekorun yeni sahibi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Damla Köse Türkiye Üniversitelerarası Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve 10-12 Nisan tarihleri arasında Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atış poligonunda düzenlenen şampiyonada 19 farklı üniversiteden 55 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalarda ETÜ'yü temsilen Erkekler Havalı Tüfek Kategorisinde Berat Kurt, Kadınlar Havalı Tabanca kategorisinde Helin Toprak, Zeynep Sude Kaya ve Elanur Özdemir bulunurken, Kadınlar Havalı Tüfek de ise Damla Köse, Semanur Alpdoğan ve Yeşim Yaşarbaş yer aldı.

Geçtiğimiz yılın Üniversiteler Arası Atıcılık Şampiyonası rekortmeni Damla Köse bu yılki 626.8'lik derecesiyle Türkiye Kadınlar rekorunun yeni sahibi oldu. Öğrencimiz, bu başarısıyla 28 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengdu şehrinde düzenlenecek olan Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları' na doğrudan katılım hakkı kazandı. Damla Köse, Kadınlar Havalı Tüfek dalında Chengdu2023' te ETÜ' yü ve Türkiye'yi madalya hedefi ile temsil edecek.

Damla Köse: "Hayalimi Gerçekleştirdim"

Müsabakanın ardından konuşan rekortmen şampiyon Damla Köse ilk hedefini gerçekleştirdiğini belirterek: "Artık dünyaya açılıyorum ve dünya rekorunu kırmanın peşinde olacağım. Bu dereceler kolay gelmiyor yıllardır emek veriyorum. Ayın yalnızca bir gününde mola vererek antrenmanlarımı eksiz şekilde yaptım. Bir hayalimi daha gerçekleştirdiğim ve emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bu süreçte ailem her daim maddi ve manevi benim yanımda oldu. Ancak bu spor dalında bu denli başarılı olabilmem Erzurum Teknik Üniversitesi ile yolumun kesişmesiyle oldu. Bana her türlü imkanı sağlıyorlar. Hocalarım ve arkadaşlarım beni sürekli motive ediyor. Tabii Rektör hocamıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisine bana ve Üniversitemizdeki tüm sporcu arkadaşlarıma göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Antrenör Çağlar: "6 Yıldır Çalışıyoruz"

Birincilik madalyasının Türkiye rekoruyla birlikte gelmesinden duyduğu mutluğu ifade eden ETÜ Atıcılık Takımı Antrenörü Mustafa Burak Çağlar: "Damla ile 6 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu süre atıcılık sporu için oldukça kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye rekoru kırmak Damla'nın ne kadar yetenekli ve çalışkan bir sporcu olduğunun en büyük göstergesidir. Bu süreçte Üniversitemize ve her daim sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Rektörümüze bize sunmuş olduğu imkanlar ve destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda da benzer sonuçlar alacağız ve ülkemize madalya ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Çakmak: "Olimpiyatlarda Madalya Bekliyoruz"

ETÜ' nün atıcılıkta daha öncede önemli başarıları olduğunu dile getiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Şampiyonaya katılarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızı kutluyorum. Damla her sene üzerine başarılarını artırarak yoluna devam ediyor. Yoğun bir antrenman programı olduğunu biliyorum. Tabii bu çalışma ister istemez başarıyı da beraberinde getiriyor. Geçen sene kendi sınıfında Atıcılık Üniversiteler Türkiye Rekoru gelmişti; bu yıl da Kadınlar Türkiye Rekoru geldi. İnanıyorum ki; ilerleyen süreçte dünya rekorları da gelecek. Bu vesileyle kendisini, antrenörümüz Mustafa Burak Çağlar hocamızı ve destekleri ile sporcularımızın yanında olan Spor Bilimleri Fakültemizi tebrik ediyor, bir kez daha Chengdu2023 Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda ve kota alarak gideceğine yürekten inandığım Paris2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya beklentimizi yineliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM