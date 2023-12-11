ESOGÜ ve TÜGVA İş Birliğiyle İhtisas Akademi Projesi Başlıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile 'İhtisas Akademi Projesi' hayata geçirilecek. Proje, üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği arasında, öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen 'İhtisas Akademi Projesi' çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerinin akademik gelişimlerine devam ederken, entelektüel gelişimlerine, bilgi birikimlerine katkı sağlamak, sosyal farkındalık geliştirmelerine, sektör ve akademiden alanında uzman isimlerle bir araya gelerek etkin işbirliği oluşturmalarına imkan sunmak amacıyla TÜGVA tarafından planlanan 'İhtisas Akademi Projesi', ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği işbirliğinde yürütülecek.

İmza töreninde konuşan TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, İhtisas Akademi Projesinin gençler için önemli bir çalışma olduğunu kaydederek, "Bu projedeki amacımız, gençlerimizin ders saatleri dışında akademik ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği bu projede bizim esas gayemiz gençleri alanında uzman kişilerle ve akademideki önemli isimlerle bir araya getirmektir" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise TÜGVA'nın gençlerin gelişimlerine fayda sağlayan pek çok çalışmaya imza attığını ifade ederek bu protokol çerçeveden ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonu ve üniversitemizdeki uzman hocaların desteği ile gençlerin ufkunu açacak kıymetli faaliyetlere imza atılacağını kaydetti. Bu faaliyet ve eğitimlerin belirli bir plan içinde yürütüleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kamil Çolak, eğitimlerin ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından belgelendirileceğini belirterek protokolün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR