ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Çolak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Aziz Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından vatanını elinden alarak kendisini yok etmek isteyen işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinde yeniden dirilmiş ve imza attığı eşi görülmemiş zaferin ardından 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bin yıldır vatan bildiğimiz bu topraklarda Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden Türk hakimiyeti ve devleti, yedi düvelin saldırılarıyla güç zamanlar yaşasa da tüm zorluk ve sıkıntılar aşılmış ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile buranın ebedi Türk yurdu olduğu dosta düşmana kesin olarak gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır. Bu düşüncelerle 100. yılında milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için kanını döken ve canını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ESKİŞEHİR