Eskişehirli motorlu grup Batum'a doğru ilerliyor

222 Eskişehir Motosiklet Derneği şehirden kilometrelerce uzaklıktaki Karadeniz turu yapıyor. Amaçları bozulmamış olan tarihi gözleriyle görmek olan grup, buradan Gürcistan'a geçecek.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği Eskişehir'den bin bin kilometre uzaklıkta, Trabzon başta olmak üzere, Karadeniz illerini geziyor. 6 çift toplam 12 kişiyle turlarına devam grubun rotalarının 6 bin 500 kilometre olan grup, Doğu Karadeniz'in ardından da Gürcistan'ın Başkenti Batum'a geçecekler.

Dernek adına konuşan Gürkan Güler, doğal güzellikleri yerinde görmek ve bozulmamış olan tarihe tanık olmak için bu turu yaptıklarını belirtti. Tur hakkında bilgi veren Güler, "Rotamızın toplam kilometresi 6500 kilometre olup Doğu Karadeniz ardından da Gürcistan'ın Başkenti Batum'a doğru süreceğiz. Bu bölgelerimizde bulunan doğal ve kültürel etkinliklerimizi bizzat görüp yozlaşmamış ve bozulmamış olan tarihimize tanık olmak için sürüyoruz. Gezgin arkadaşlarımın hepsi 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri. Arkadaşlarımızın bu güzel serüvene ortak olmaları ayrı bir keyif veriyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel