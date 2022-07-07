Eskişehirli motorlu grup Batum'a doğru ilerliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirli motorlu grup Batum'a doğru ilerliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehirli motorlu grup Batum'a doğru ilerliyor

222 Eskişehir Motosiklet Derneği şehirden kilometrelerce uzaklıktaki Karadeniz turu yapıyor.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği şehirden kilometrelerce uzaklıktaki Karadeniz turu yapıyor. Amaçları bozulmamış olan tarihi gözleriyle görmek olan grup, buradan Gürcistan'a geçecek.

222 Eskişehir Motosiklet Derneği Eskişehir'den bin bin kilometre uzaklıkta, Trabzon başta olmak üzere, Karadeniz illerini geziyor. 6 çift toplam 12 kişiyle turlarına devam grubun rotalarının 6 bin 500 kilometre olan grup, Doğu Karadeniz'in ardından da Gürcistan'ın Başkenti Batum'a geçecekler.

Dernek adına konuşan Gürkan Güler, doğal güzellikleri yerinde görmek ve bozulmamış olan tarihe tanık olmak için bu turu yaptıklarını belirtti. Tur hakkında bilgi veren Güler, "Rotamızın toplam kilometresi 6500 kilometre olup Doğu Karadeniz ardından da Gürcistan'ın Başkenti Batum'a doğru süreceğiz. Bu bölgelerimizde bulunan doğal ve kültürel etkinliklerimizi bizzat görüp yozlaşmamış ve bozulmamış olan tarihimize tanık olmak için sürüyoruz. Gezgin arkadaşlarımın hepsi 222 Eskişehir Motosiklet Derneği üyeleri. Arkadaşlarımızın bu güzel serüvene ortak olmaları ayrı bir keyif veriyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Motosiklet Gürcistan Karadeniz Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title