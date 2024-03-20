Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Orman Haftası Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy 21-26 Mart Orman Haftası mesajı yayımladı.

Vali Hüseyin Aksoy, yayınladığı mesajında şunları ifade etti:

"Doğal dengenin parçası olan ormanlar, dünyamızın en önemli hazinelerindendir. Bilinçsiz kullanım ve dikkatsizlik gibi nedenlerle dünyada ormanlar gün geçtikçe azalmaktadır. Ormanların hızla yok olması doğal dengeyi bozmakta, insanlığı bu konuda çözümler üretmeye ve daha büyük sorunlar yaşanmaması için uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı gerektiren önlemler almaya zorlamaktadır. Yurdumuzun orman varlıkları yönünden daha zengin bir ülke konumuna gelebilmesi için, gelecek nesillerin de iyi bir çevre bilinciyle yetiştirilmeleri önem taşımaktadır. Orman köylülerinin ekonomik ve sosyal durumunu iyileştirecek kırsal kalkınma projesini uygulanması bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına gidereceği gibi hormonların korunması ve geliştirilmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Ormanları korumak geliştirmek insanlık ve yurttaşlık görevidir herkesi ağaç dikmeye ve çevre sorunlarına çözümünde sorumluluk üstlenmeye çağırıyorum. İlimize son 20 yılda orman varlığımız 65 bin hektar artmıştır. Bu yıl 970 hektar toprak işlemesi yapılarak 1 milyon fidan dikilecek ve ülkemizin en büyük fidanında 7 milyon fidan üretilecektir. Orman maddelerin de yaşayan vatandaşlarımıza 19 milyon TL kredi ve hibe verilecektir. Son yıllarda devletimizin orman kaynaklarını koruması ve ağaçlandırma seferberliği noktasında çalışmaları halkımızın artan gönüllü desteğiyle sürdürülmektedir. Bu konuda çaba gösteren vatandaşlarımıza ve sizin toplum kuruluşlarını kutluyorum. Ormanlarımıza ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığımızın en üst düzeye çıktığı, daha yeşil bir Eskişehir'de yaşanılan dileğiyle orman teşkilatımızın tüm personelini gününü kutluyor etkinlikler diliyorum." - ESKİŞEHİR