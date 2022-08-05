Eskişehir haberleri... Tepebaşı Belediye'sinin 'Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel' Etkinliği Devam Ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin "Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel" adlı etkinliği farklı mahallelerde düzenlenmeye devam ediyor .

Işıklar, Şeker ve Yeni Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç,"'Biz büyük bir aileyiz' sözü, bizim için slogan değil Tepebaşı gerçeğidir.Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile daima halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Komşunu da al gel" sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklere çok sayıda Eskişehirli katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Ataç, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

"HALKIMIZIN YANINDA VE DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Buluşmalarda katılımcı vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, kentin birlik ve beraberliğine dikkat çekerken, "Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman ve her ortamda birlik halindeyiz. Aile olmanın gereği de sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da beraber olmaktır. Sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Uzun yıllara dayanan karşılıklı güven ve samimiyet ilişkilerimiz, daha da güçlenerek devam edecek" diye konuştu.

CHP Milletvekili Süllü ise ülke ekonomisinin geldiği noktadan bahsederken, "İnanılmaz bir pahalılık var. Patates bile 10 TL'ye satılıyor, Et bir kenara, tencerelerde neredeyse sebze bile kaynamayacak. Durum gerçekten kötü KPSS'de sorular çalınmış, Ne olacak gençlerin çalınan hayalleri? Yine de umutsuz değiliz. Güzel günler bizleri bekliyor" dedi.

Belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte mahalle muhtarları da söz alarak vatandaşlar adına Başkan Ataç'a teşekkür etti.